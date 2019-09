Iraani välisminister: USA või Saudi Araabia rünnak vallandab sõja

Zarif ütles vastuseks CNN-i küsimusele, millised tagajärjed oleksid «Ameerika või Saudi sõjalisel rünnakul Iraanile», et see tooks kaasa «üleüldise sõja».

«Me ei taha sõda, me ei taha sattuda sõjalisse vastasseisu,» ütles minister ja hoiatas, et see võib tuua kaasa palju ohvreid.

Saudi Araabia, kes osaleb Jeemeni sõjas huthidega võitlevate valitsusvägede poolel, ütleb, et rünnakute taga on kindlasti Iraan ning ka kasutatud relvad olid pärit Iraanist. Ta ei ole aga oma suurimat piirkondlikku vaenlast otseselt rünnaku läbiviimises süüdistanud.

Zarifi sõnul on kõik süüdistused väljamõeldis. «Nüüd tahavad nad süüd Iraani kaela ajada, et midagi saavutada ja sellepärast ma ütlen, et see on sõjaagitatsioon.»