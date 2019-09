Nokia rehvid laieneb USA-sse

Nokia Renkaat (rehvid) pääseb varsti lööma «Made in USA» märgi USA turule suunatud rehvidele, kuna avab tehase Daytonis Tennesee osariigis.

Harva teab ameeriklane, et Venemaal rehve valmistav Soome rehvibränd on olnud USA turul juba viimased 30 aastat.

«See on Nokia Renkaat ajaloo suurim üksikinvesteering. Venemaale on investeeritud umbes miljard eurot, kuid see on tulnud tasapisi. See on suurim üksikinvesteering ja see tähendab, et oleme tugevalt siirdumas laienemise poole», ütles ettevõte tegevusjuht Hille Korhonen.

Korhonen ütles teisipäeval peetud pressikonverentsil, et Põhja-Ameerikas müüdud käibest tuleks pool talverehvidest. Neid küll ei vajata USA-s igal pool, mistõttu rehvivalikut on planeeritud laiendada aastaks 2021 ja 2022.

Soome rehvivalmistaja suurim väljakutse Põhja-Ameerika turul on olnud see, et Ühendriikidesse ja Kanadasse on müüdud samu rehve, mida on autojuhid kasutanud Põhjamaades ja Venemaal. Aga pooled ameeriklastest sõidavad väga suurte autodega, mistõttu kasutatakse ka väga suuri rehve. Sellistega aga ei sõida Põhjamaades keegi.

«Meil peab olema aastaringsete rehvide põhivalik ning lisaks sellele keskendume ka teatud toodetesse, näiteks kergeveokid. Oleme valinud need tooted, kus on vaja maastikuomadusi ehk on nõudlikud tingimused».

Korhonen teab väga hästi, et mõni suurem rehvitootja on läinud suurte ootustega Ühendriikidesse, kuid on tulnud saba jalge vahel tagasi. Ta ütleb, et Nokia Renkaat läheb Ühendriikidesse püsivalt.

Ettevõtte Ühendriikide äritegevuse juht Mark Earl teab, et väiksemate rehvitootjate edu ei saa põhineda suurtel reklaamikampaaniatel, kuna suured ettevõtted nüüvad alati rohkem kui väiksemad rehvitootjad.

«Me alustasime talverehvidest. Kuid inimesed hakkasid küsima aastaringsete rehvide kohta nin me oleme neid valmistanud juba kuus aastat. Inimesed meie rehve küsima ka piirkondades, kus ei ole talve», ütles Earl.

Ettevõtte kasv Põhja-Ameerikas on põhinenud sellele, et on hakatud tootma rohkem erinevates mõõtudes rehve. Ja ka sellele, et juba Nokia rehvid ostnutest üle 70 protsendi ostab Mark Earli andmete järgi sama brändi uuesti.

Rehvimüük Ameerika Ühendriikides on siiski teistsugune, kui Euroopas on harjutud. Soomlased peavad aru saama sellest, et ameeriklased ei uuri väga palju infot rehvide kohta neid ostes. Näiteks Soomes tuntud rehvitestid ameeriklasi ei huvita.

«Suur osa ameeriklastest ei huvitu sellest, millised rehvid välja näevad. Teised jällegi on huvitatud sellest, mitu miili rehvid kestavad ning osa jällegi sellest, et kui hea hinnaga rehvid kätte saab. Aga meil on juba selge turuosa. On olemas inimesi, kes on huvitatud meiesugusest ettevõttest», usub Earl.

Mark Earli sõnul käib äri Ühendriikides üldiselt nii, et kliendil on lähistel mingisugune rehvimüüja ning klient tahab tema käest ostes toetada kohalikku ettevõtjat.