Google'i investeeringud Soome kasvavad 2 miljardi euroni

Lisaks sellele, et Google eraldas kevadel Haminale uue andmekeskuse rajamiseks 600 miljonit eurot, teeb internetihiid nüüd veel ühe 600 miljoni eurose investeeringu, millega laiendatakse Hamina andmekeskust. Kõik need rahaeraldused kokku kasvatavad Google'i koguinvesteeringute mahu Soomes nüüd 2 miljardi euroni.

Google teatas ka, et investeerib kahte tuuleenergiaprojekti, mis hakkavad tootma 250 megavatti energiat. Google sõlmis lepingu Ilmatar Energyga, kes ehitab Kainuus tuuleelektrijaama, mis peaks valmima ning elektrit tootma hakkama tuleval aastal. Google ostab 60 protsenti Piiparinmäe tuuleelektrijaama toodangust.

Rinne sõnul toob Google'i investeering uusi töökohti ning kinnitab veel kord, et Soome on riik, kuhu suurfirmad tahavad investeerida. «See on oluline signaal,» märkis Rinne.