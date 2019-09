Helsingi linnaametnikud said trahvi moslemist tööotsija diskrimineerimise eest

Moslemimees kandideeris ning ostus valituks projektiinseneri ametikohale Helsingi linna eluasemekontoris (asuntotuatantotoimisto ehk ATT). Kui mees läks töölepingut alla kirjutama, ütles ta, et vajab usulistel põhjustel viis minutit palgata pausi ning reedel tunniajalist pausi palvetamise jaoks.

Sel hetkel olid ametis kohal ATT tegevjuhti asendanud ehitusjuht ja personalijuht. Olles kuulnud palvetamisvajadusest, otsustas ehitusjuht, et töölepingut ei kirjutata veel alla, sest ta soovib selle kohta üle küsida tegevjuhilt.

Järgmisel päeval teatas ehitusjuht mehele, et temaga töölepingut ei sõlmita. Kohtus jäid ehitusjuht, tegevjuht ja personalijuht eri meelt selles, kus ja kes otsustas, et mehega töölepingut ei sõlmita, ning kes selle otsuse eest vastutas.

Pärast seda, kui temaga lepingu sõlmimisest keelduti, saatis mees ehitusjuhile ja personalijuhile e-kirja, kus ütles, et on valmis loobuma palvetamisest tähtsate koosolekute ajal ning tõi esile, et töökoha kõrval oli mošee.