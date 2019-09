Moskva sarjas USA kindrali märkusi Kaliningradi õhutõrje mahavõtmisest

Vene kaitseministeerium teatas, et «Kaliningradi oblast on kindlalt kaitstud iga agressiivse taktika eest, mille on Euroopas külas viibivad USA kindralid seal välja töötanud».

Kaitseteemadele keskenduva USA veebiajakirja Breaking Defense teatel ütles Harrigian, et USA õhujõud on välja arendanud uued taktikad Kaliningradi õhutõrje mahasurumiseks ohu tõttu, mida kujutavad endast piirkonda paigutatud Vene õhu- ja laevatõrjeraketid ning maismaal baseeruvad raketid.

«Kui me peame minema sinna, et lüüa rivist välja näiteks Kaliningraidi IADS (integreeritud õhutõrjesüsteem), siis ei maksa kahelda, et meil on selline plaan olemas,» lausus Ühendriikide õhuväekindral.