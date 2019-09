Viis põhilist uudist lõppeval nädalal Soomes

2. Olkiluoto tuumajaama kolmanda reaktori ehitus on kestnud juba 14 aastat ning kõigi viivituste kiuste võib reaktor järgmisel aastal siiski tööle hakata. Kulunud raha poolest on tegemist maailma kalliduselt teise ehitisega ning rahva seas on reaktori ehitus jõudnud muutuda juba ka omaette naljaks saada.