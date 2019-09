Kohus: Rumeenia ekspresident Basescu oli Securitate kollaborant

Apellatsioonikohtu teatel leiti, et «kohtualune, Traian Basescu oli Securitate kollaborant» juhtumis, mis põhineb dokumentidel ajast, mil ta oli Constanța linna merendusinstituudi tudeng.

67-aastane Basescu oli kaks ametiaega president aastatel 2004-2014 ning valiti selle aasta mais Euroopa Parlamenti.

Basescu ütles reedel, et vaidlustab kohtuotsuse ülemkohtus.

Kuigi presidendiks kandideerimise ajal ei leidnud taustakontroll midagi kompromiteerivat, algatati praegune kohtuasi pärast seda, kui Securitate arhiive uuriv organ CNSAS leidis uued tõendid.

«Ma ei teadnud, et see oli Securitate,» ütles Basescu eile Rumeenia meediale, kuid möönis, et ta edastas kaasüliõpilaste kohta infot ühele julgeolekutöötajale.

Juhtum on kindlasti hoop Basescu mainele kui ühele võtmeisikule Rumeenia kommunismijärgses üleminekus.

«See on hoiatav lugu, kuna tema oli see, kes mõistis kommunismi hukka ja avas arhiivid, ajalooline algatus,» ütles ajaloolane Madalin Hodor AFP-le, lisades, et just Basescu võimaldas CNSAS-il tööd teha.

2006. aastal pidas Basescu Rumeenia parlamendi ees tähtsa kõne, paludes uurida «rahva südametunnistust» ning vabandades Rumeenia riigi nimel kannatuste eest kommunismi ajal.

«Ma pean tunnistama, et tunnen teatud kibedust, kuna mina olin see, kes mõistis hukka kommunismi, avas Securitate arhiivid ja saatis need CNSAS-ile,» ütles Basescu eile.

Detsembris tähistab Rumeenia 30 aasta möödumist diktaator Nicolae Ceaucescu kukutamisest ja kommunismi kokkuvarisemisest verise revolutsiooniga.

Securitatet peeti üheks kõige brutaalsemaks julgeolekuteenistuseks endises idablokis ning sellel oli sadade tuhandete koputajatega võrgustik.