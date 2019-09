Trump palus Zelenskõil uurida Bideni poja tegevust

Soov tekitada kahju oma poliitilisele rivaalile on kesksel kohal ühe vilepuhuja informatsioonis, mis on tekitanud vastasseisu kongressi ja Valge Maja vahel.

Kaks asjaga kursis olevat inimest on öelnud, et informatsioon põhineb sündmuste jadal, millest üks oli 25. juulil aset leidnud telefonikõne Trumpi ja Zelenskõi vahel.

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ütles, et kui president on teinud seda, mida tema kohta on räägitud, siis "on ta astumas ohtlikule miiniväljale".