Üleilmsel kliimastreigil osalesid miljonid

«Muutus tuleb, meeldigu see neile või mitte,» ütles Thunberg New Yorgi meeleavaldusel, millest võttis osa 250 000 inimest.

«Ma loodan, et sellest saab uus ühiskondlik murdepunkt, kui me näitame, kui paljud on aktiivseid inimesi, kui palju inimesi avaldab survet liidritele, iseäranis enne (esmaspäevast) ÜRO kliimatippkohtumist» New Yorgis, ütles Thunberg.