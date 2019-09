Lagarde: Aafrika potentsiaali võti on rahu

«Rahu on esmane tingimus,» rõhutas ta usutluses AFP-le.

Konfliktid on sundinud inimesed kodumaalt põgenema ja piiridele rajatud laagritesse elama jääma, see avaldab omakorda mõju vastuvõtjariikidele.

Ainuüksi Lõuna-Sudaani ja Kongo Demokraatliku Vabariigi konfliktide tõttu on pidanud kodukohast lahkuma kolm miljonit inimest, näitavad ÜRO pagulasameti UNHCR andmed. Nad on põgenenud paljudesse Aafrika riikidesse aga ka teistele mandritele.

«Kõik on omavahel seotud,» ütles Lagarde. «Põgenikud ei lahku oma riigist lõbu pärast.»

«Minu arvates on paljudes riikides asjad oluliselt paranenud,» ütles ta ja lisas, et tõusnud on teadlikkus arenguks vajalikust majanduspoliitikast.