Itaalias on suurenenud Tuneesiast omal jõul saabunud migrantide arv

Itaaliasse on alates aasta algusest saabunud 6620 inimest, neist 5500 on teinud seda inimsmugeldajate abita meritsi või maitsi omal käel ilma, et võimud oleksid neid märganud või nad oleksid abi vajanud, kirjutas päevaleht Repubblica.

Vella sõnul arvavad võimud, et on olemas uued rändemarsruudid Liibüa asemel Tuneesiast, kus mereületus on lühema vahemaa tõttu lihtsam ja seda on võimalik sooritada minimaalse riskiga väikepaatides.