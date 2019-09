Šveitslased korraldavad matuserongkäigu kadunud liustikule

«Pizol on kaotanud nii palju oma ainest, et teaduslikust vaatepunktist ei ole ta enam liustik,» ütles Šveitsi kliimakaitseühingu liige Alessandra Degiacomi.

Matuserongkäigu korraldajate sõnul oodatakse umbes 100 inimest, kes võtavad teekonna ette samal ajal, kui New Yorgis on tulnud kokku noorte kliimatippkohtumine ja ÜRO peasekretäri António Guterrese eestvõttel algab homme konverents, kus 60 maailma riigi liidrid teevad teatavaks oma maa kasvuhoonegaaside kärpimise plaanid.

Zürichi ETH tehnikaülikooli glatsioloogi Matthias Hussi sõnul on alates 1850. aastast täielikult kadunud 500 Šveitsi liustikku, neist 50 on olnud nimega liustikud.

Pizol on kadunutest esimene, mida on väga põhjalikult uuritud. Esimesed vaatlusandmed pärinevad 1893. aastast ja pilt on troostitu.