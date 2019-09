Colombia president: Maduro on oma julmuses võrreldav Miloševićiga

Duquel on kavas mõista Maduro ÜRO kõnepuldist hukka kui autokraat, kes ei vastuta mitte üksnes oma riigi humanitaarkatastroofi eest, vaid on Colombia sissidele varjupaiga andjana ohuks kogu piirkonna julgeolekule.

«Nicolás Maduro on julmuses võrreldav Slobodan Miloševićiga,» ütles Duque, kes on nõudnud rahvusvaheliselt kriminaalkohtult Maduro väidetavate inimõigusrikkumiste uurimist. «See peab lõppema.»

Venezuela president on seda süüdistust korduvalt tõrjunud ja ehkki ta ise sel aastal New Yorki ei sõida, tulevad tema esindajad välja samasuguse süüdistusega Duque aadressil, väites, et too ei ole teinud midagi illegaalsete relvarühmituste vastu, kes sepitsevad Colombias rünnakuid tema valitsusele.