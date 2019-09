Trumpi väitel arutas ta Zelenskõiga korruptsiooni ja valimisi

Trump ütles, et ta arutas Zelenskõiga suvel Ukrainas peetud presidendivalimisi ja fakti, et «me ei taha, et meie inimesed nagu asepresident Biden ja tema poeg» annaksid panuse korruptsioonile Ukrainas, mis seal juba on.

Trump ei kinnitanud otsesõnu, et ta arutas demokraatide presidendikandidaadiks püüdleva Joe Bideni ja tema poja Hunteri teemat Zelenskõiga 25. juulil aset leidnud telefonivestluses, mis on alus lekitaja kaebusele Trumpi vastu.

«Jutuajamine, mis mul oli, oli suuresti rõõmustav, suuresti korruptsioonist, kogu korruptsioonist, mis aset leiab,» seletas Trump Washingtonis enne suundumist Texasesse ja Ohiosse.

«Ukrainal on palju probleeme,» sõnas Trump. «Uus president ütleb, et ta suudab vabastada riigi korruptsioonist ja ma ütlesin, et see on suurepärane asi. Meil oli suurepärane jutuajamine. Meil oli jutuajamine paljudest asjadest.»

Asjaga kursis olev allikas ütles uudisteagentuurile Associated Press, et Trump kutsus Zelenskõid uurima Hunter Bideni tegevust, kes töötas ühe Ukraina gaasifirma heaks.