Nelja ELi riigi siseministrid arutavad Maltal uut põgenike jagamise süsteemi

Prantsuse, Saksa, Itaalia ja Malta ministrid loodavad tuua lõpu pikkadele läbirääkimistele, mille pidamise ajal on paadipõgenikud pidanud vahel nädalaid merel ootama. Kõnelustel osaleb ka Euroopa rändevolinik Dimitris Avramopoulos ja ELi eesistujariigi Soome siseminister.

Automaatses jaotamissüsteemis nähakse ajutist lahendust ajani, mil praegune nn Dublini menetlus ümber tehakse. Praeguse süsteemi kriitikud ütlevad, et see seab ebaõiglase koorma niinimetatud rinderiikidele nagu Itaalia, Malta, Kreeka ja Hispaania.

Itaalia uus Euroopa-meelne valitsus üritab kiirelt liikuda edasi endise paremäärmusliku siseministri Matteo Salvini käremeelsest põgenikepoliitikast, mis sulges Itaalia sadamad põgenikke päästnud laevadele. Edukas ELi-ülene pagulaslepe oleks hoop Salvinile, sest näitab, et koostöö on vastandumisest kasulikum.

Märgina sellest, kuidas asjad viimastel nädalatel muutunud on, lasi Itaalia pühapäeval Messinas maabuda põgenike päästelaeval Ocean Viking, mis kandis 182 merelt päästetud inimest.

«On vastuvõetamatu, et inimesed, kes on elanud üle selle väga ohtliku mereületuse... jäävad enne pelgupaiga leidmist päevadeks ja vahel nädalateks merele lõksu,» ütles laeva otsimis- ja päästemissioonide koordinaator Nicola Stalla. «On pakiline, et jõutaks Euroopa leppeni, mis paneb neile korduvatele vastasseisudele punkti,» lisas ta.