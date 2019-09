Eluohtliku kõhnumisravimi tootja läheb kohtu alla

«Servier teadis, et müüb mürki,» ütles uudisteagentuurile AFP 71-aastane Joy Ercole, kes tarvitas ravimit kümne aasta eest kokku kuue kuu vältel. Enda sõnul kannatab ta ravimi tarvitamise järel südamehaiguse käes. «Õnnetutele nagu mina on määratud aeglane surm. Minu elu on rikutud.»