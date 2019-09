Zelenskõi kaalub rahvusvahelist lepet Ukraina terviklikkuse tagamiseks

Ta vastas, et Zelenskõi on teinud oma strateegia teatavaks, kuid Ukraina annab oma parima, et saavutada Minski kõnelustel ja Normandia formaadis edu. «Kui me mingil hetkel mõistame, et Normandia formaat ei toimi, hakkame otsima teisi formaate,» ütles presidendi abi.