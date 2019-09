Briti turismihiiu pankrot tõi murepilved ka Lapimaa kohale

Ehkki Lapimaa turismikeskuse Lapin Matkailu töötajad olid kuulnud Thomas Cooki majandusraskustest, üllatas pankrotiuudis neid ikkagi. «Midagi sellist ei osanud me oodata, ammugi seda, et see juhtus nii kiiresti,» ütles YLEle Visit Rovaniemi tegevjuht Sanna Kärkkäinen. «Lootsime, et nad saavad lisarahastust ning asjad lähevad hästi, kuna tegemist on nii massiivse ja Euroopas laialt tegutseva ettevõttega.»