Johnson saab homme teada, kas rikkus parlamendi tööd peatades seadust

Juulis ametisse astunud Johnson väidab, et otsus parlamendi töö septembri algul peatada oli rutiinne, et võimaldada uuel valitsusel algatada uus seadusandlik programm. Kriitikud süüdistavad peaministrit katses vaigistada parlamendisaadikuid, kellest enamik on vastu tema ähvardusele lahkuda 31. oktoobril Euroopa Liidust ilma leppeta.

Otsus Johnsoni kasuks jätaks jõusse ammuse põhimõtte, mille kohaselt parlamendi töö peatamine on üksnes peaministri, mitte kohtute otsus. Paljud kardavad aga, et ilma formaalse põhiseaduseta riigis looks see pretsedendi, mille järgi võivad peaministrid peatada parlamendi töö pikkadeks perioodideks.