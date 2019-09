Video: Thunberg pragas tippkohtumisel maailma liidritega: kuidas te julgete?

Rootslanna, kellest on saanud riikide kliimategevusetuse vastu võitleva noorteliikumise nägu, alustas sõnavõttu lausega: «Minu sõnum on, et me hoiame teil silma peal.» Selle peale naerdi, kuid peatselt sai selgeks, et sõnum on väga tõsine.

«Kõik see on vale. Mina ei peaks siin olema. Peaksin olema tagasi koolis teisel pool ookeani,» lausus 16-aastane neiu, kes võttis õpingutest aastase pausi.

«Te tulete lootuse saamiseks meie, noorte juurde. Kuidas te julgete,» põrutas ta.

«Te varastasite oma tühjade sõnadega minu unistused ja lapsepõlve, kuid mina olen üks neist, kel vedas. Inimesed on kannatamas, inimesed on suremas, terved ökosüsteemid on kokku varisemas.»

«Me oleme massilise väljasuremise alguses ning ainus, millest teie räägite, on raha ja muinasjutud igavesest majanduskasvust. Kuidas te julgete!»

Neiu lisas, et vestlustes maailma liidritega öeldi talle, et noori võetakse kuulda ja olukorra kiireloomulisus on inimestele pärale jõudnud.

«Kuid hoolimata sellest, kui kurb ja vihane ma olen, siis ma ei taha seda uskuda, sest kui te olukorda tõesti mõistaksite ja ikka ei tegutseks, siis oleksite te (loomult) kurjad. Seda ma keeldun uskumast.»

Thunberg luges seejärel ette hulga sihte, mida ei suudeta täita ning mille möödalaskmised omakorda suurendavad «inimkontrolli alt väljuva tagasipööramatu ahelreaktsiooni» riski.

Lisaks võttis ta ette ka ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi kokku kutsutud tippkohtumise, kus paluti riikidel teha suuremaid kliimalubadusi. «Nende arvudega joonduvaid lahendusi või plaane täna ei esitata, sest need arvud on liiga ebamugavad ning te pole jätkuvalt piisavalt küpsed rääkimaks asjadest nii nagu nad on.»

«Te olete meid alt vedamas,» ütles ta. «Aga noored on hakanud mõistma teie reetlikkust.»