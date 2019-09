Macron, Merkel ja Johnson: Saudi Araabia naftataristut ründas Iraan

«Meile on selge, et selle rünnaku eest kannab vastutust Iraan. Teist seletust ei ole,» ütlesid Prantsuse president Emmanuel Macron, Saksa kantsler Angela Merkel ja Briti peaminister Boris Johnson ühisavalduses, mille Prantsusmaa edastas pärast kolmiku kohtumist New Yorgis ÜRO Peaassamblee kõrvalt.