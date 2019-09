Hispaaniat alates 1936. aastast kuni oma surmani 1975. aastal raudse käega valitsenud Franco on maetud Madridi lähistele Valle de los Caídosesse ehk Langenute Orgu.

Tegemist on suure mausoleumi ja mälestuspaigaga, kuhu lisaks Francole on maetud üle 33 000 vennatapusõja ohvri. Mausoleumi kohal kõrgub suur, 150 meetri kõrgune kivirist, lisaks asuvad seal basiilika ja klooster. Langenute Orust on saanud palverännakupaik paremäärmuslastele ja diktatuuriperioodi nostalgiliselt suhtuvatele inimestele.