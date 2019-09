Kohus otsustas: pohmell on haigus

Eile otsustas Frankfurdi kohus, et hagejal on õigus. Kohtuotsuses öeldi, et ükski toidutoode ei saa endale omistada võimet ennetada, ravida või tervendada inimeste haigusi ning seetõttu ei või toodet reklaamides sellele ravivaid omadusi omistada.

«Haiguse puhul mõistame isegi väikest või lühiajalist kõrvalekallet keha normaalsest talitlusest,» öeldi kohtuotususes ja lisati, et selliseks kõrvalekaldeks ja seega ka haiguseks võib pidada väsimust, iiveldust ja peavalu. Just neid sümptomeid oli lubanud aktiivselt reklaamitud joogisegu tõrjuda.

Lisaks öeldi kohtuotsuses, et arstid on pikka aega kasutanud pohmelli kirjeldamiseks meditsiinilist mõistet veisalgia, mis tõestab, et pohmell on tõepoolest käsitletav haigusena.