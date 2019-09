Johnsoni otsus parlamendi töö peatada oli ebaseaduslik

«Kohus on jõudnud järeldusele, et [peaminister Boris Johnsoni] otsus soovitada kuningannal peatada parlamendi töö, oli ebaseaduslik,» ütles kohtunik Brenda Hale lisades, et Johnsoni otsuse mõju Suurbritannia demokraatia alustaladele oli äärmuslik. Nimelt leidis kohus, et parlamendi töö peatamisega viieks nädalaks võttis Johnson parlamendisaadikutelt võimaluse täita oma tööülesandeid.

Briti ülemkohus arutas eelmisel nädalal kolmel päeval, kas Johnsoni soovitus kuninganna Elizabethile katkestada parlamendi töö viieks nädalaks ehk kuni 14. oktoobrini oli seaduslik.

Juulis ametisse astunud Johnson väidab, et otsus parlamendi töö septembri algul peatada oli rutiinne, et võimaldada uuel valitsusel algatada uus seadusandlik programm. Kriitikud süüdistavad peaministrit katses vaigistada parlamendisaadikuid, kellest enamik on vastu tema ähvardusele lahkuda 31. oktoobril Euroopa Liidust ilma leppeta.

Parlamendi töö jätkamist nõudnud meeleavaldajad Londonis. FOTO: Jonathan Brady / PA Wire/PA Images / Scanpix

Kohtuotsuse tulemusena nõuavad juhtivad parlamendisaadikud parlamendi töö viivitamatut jätkamist. Seejuures öeldi kohtuotsuses, et parlamendi töö võib jätkuda nii pea kui võimalik.

Parlamendi spiiker John Bercow ütles vahetult pärast kohtuotsuse avaldamist, et parlamendisaadikud peavad viivitamatult kogunema.

Osa parlamendisaadikuid ei oodanud kaua ja võtsid oma koha Westminsteris juba sisse. Sellise pildi avaldas Twitteris saadik Tom Tugendhat.

Kohtu tänane otsus on märgiline, sest seni on Suurbritannias valitsenud põhimõte, et parlamendi töö peatamine on üksnes peaministri, mitte kohtute otsus.

BBC ajakirjanik Clive Coleman ütles, et tänase kohtuotsuse tähendust on raske ülehinnata.

«See on pretsedenditu, tavatu ja väga tähenduslik,» ütles Coleman ja lisas, et otsus näitab selgelt, et mitte keegi, isegi mitte peaminister, ei seisa Suurbritannias seadusest kõrgemal.

Briti leiboristist opositsioonijuht Jeremy Corbyn kutsus pärast kohtuotsuse teatavakstegemist peaminister Boris Johnsonit tagasi astuma.

«Kutsun Boris Johnsonit oma positsiooni vaagima ja saama kõige lühemat aega ametis olnud peaministriks,» ütles Corbyn Tööpartei aastakongressil.