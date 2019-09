Saudi Araabia takistab ÜRO ookeaniraporti vastuvõtmist

195 riiki ühendava Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) koosolekud Monacos on niigi kavandatust pikemaks veninud, kuid teisipäeval jõuti ummikusse, mida delegaadid iseloomustasid Twitteris tõusva päikese pildiga.

Üks osavõtja ütles, et Saudi Araabia ei nõustu mingi kompromissiga. Nad ei tunnista raporti aluseks olevaid teaduslikke uuringuid. «See on põlastusväärne.»

Saudi Araabia on maailma suurima naftaeksportijana seisnud vastu ka IPCC teistele raportitele.

«Paistab tõesti, et Saudi Araabia tuli sellele kohtumisele üksnes 1,5 C juttu blokeerima,» ütles üks Monaco kohtumisel osaleja.

Veel kaks viiepäevasest nõupidamisest osavõtjat kinnitasid patiseisu ning ütlesid, et Norra, Suurbritannia, Prantsusmaa, Kanada, Tšiili ja Euroopa Liit on vastu saudide ettepanekule jätta 1,5 C raportile üldse viitamata või teha seda koos tunnistusega selle väidetavatest puudustest.