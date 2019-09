Soomes jääb alles vaid kuus postkontorit

Soome riiklik postifirma plaanib alles jätta vaid kuus postkontorit – kolm Helsingis ning ühe Espoos, Jyvaskyläs ja Rovaniemis, kus tegutseb turistidele suunatud Jõuluvana küla postkontor. Praegu Rovaniemis tegutsev teine, kaubanduskeskuse postkontor, suletakse 27. septembril.

Posti Lapimaa klienditeeninduse ametiühingujuht Martti Määttä on toimuva pärast tige – Rovaniemis Revontulikeskuses tegutsenud postkontorist koondati kogu personal juba juunis, siis kaotas seal töö viis inimest.

«Ma ei usu, et tööhõive mõttes on perspektiiv eriti hea,» ütles Määttä. «Kui vanus hakkab lähenema 50 aastale ning valdkond on naisterohke, nagu siin Rovaniemi postkontoris, siis on olukord väga lootusetu.»

Postil on Soomes kokku umbes 18 500 töötajat, kellega läbirääkimised ja koondamised on on ettevõtte viimaste aastate argipäev. Juunis peetud läbirääkimiste tulemusena otsustatigi alles jätta vaid kuus postkontorit.

Postil on üle Soome partneritevõrk ning tulevikus plaanitakse laiendada just pakiautomaatide võrku.

Postifirma postkontorite võrgu juhi Lasse Huttuneni sõnul on eesmärgiks vähendada oma postkontorite hulka. Riiklik postifirma on aasta-aastalt vähendanud müügikohti ja postkontoreid ning see on ettevõtte pikaaegne strateegia.

«Kirju saatvate klientide vajadused on märgatavalt vähenenud ning see suund jätkub,» ütles Huttunen. «Teisalt on veebikaubanduse kasv suurendanud pakkide saatmist. 70 protsenti klienditeenindusest käib nüüd nii, et klient tuleb ise oma pakile järele.» Seetõttu kavandab Posti rohkem allhankeid.