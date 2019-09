Trump ründas ÜRO-s USA vastaseid ja kaitses oma riigi suveräänsust

Iseseisev riik

President kutsus maailma liidreid asetama esikohale endi riiki, hoidma riigipiire range kontrolli all ning sõlmima kahepoolseid kaubandusleppeid. Kõne vältel tõrjus ta korduvalt rahvusvahelisi organisatsioone ja alliansse.

«Globalismil oli varasemate juhtide üle usundilaadne võim ning see pani nad eirama omaenda riiklikke huve. Need päevad on läbi.»