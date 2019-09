USA demokraadid liiguvad edasi uurimismenetlusega Trumpi tagandamiseks

USA president Donald Trump suhtus teisipäeval üsnagi muretult informatsiooni, et demokraadid kavatsevad alustada uurimismenetlust tema ametist tagandamiseks. Trumpi hinnangul aitab see vaid kaasa tema tagasivalimisele.

«Kui nad teevad seda, siis kõik on öelnud, et see on mulle valimistel vaid positiivne,» ütles Trump ÜRO kohtumiste kõrvalt ajakirjanikele.