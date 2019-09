Lõuna-Korea president tegi ettepaneku luua kahe Korea vahel rahutsoon

Lõuna-Korea president märkis, et hoolimata suurest sõjalisest kohalolekust demilitariseeritud tsooni (DMZ) kummaski pooles, on ala «paradoksaalsel moel muutunud puutumata ökoloogiliseks aardelaekaks».

Lõuna-Korea president ütles ka, et on rääkinud Põhja-Korea liidriga kogu poolsaart katva raudteevõrgu taastamisest, mis katkes aastatel 1950-1953 kestnud Korea sõjaga.

Trump on sellest hoolimata kinnitanud, et talle meeldib Kim ja ta usaldab teda, ja öelnud, et Põhja-Korea liider on kirjutanud talle «ilusaid» kirju, muuhulgas ka tema sünnipäevaks.