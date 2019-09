Süüria välisminister: sõda jätkub põhiseaduskomisjoni loomisest hoolimata

ÜRO teatas esmaspäeval valitsuse ja opositsiooni esindajaid hõlmava kauaoodatud põhiseaduskomisjoni moodustamisest, kuid pole selge, kas see samm viib poliitiliste kõnelusteni üle kaheksa aasta kestnud sõja lõpetamiseks.

Komisjoni hakkab kuuluma 150 inimest - kolmandiku neist valib režiim, kolmandiku opositsioon ning järelejäänud kolmandiku ÜRO - ja see peaks pidama esimese kohtumise Genfis 30. oktoobril.

ÜRO peasekretär António Guterres on ülistanud komisjoni loomist kui esimest sammu teel konflikti poliitilise lahendamise poole.

Muallem ütles teisipäeval aga, et komisjoni moodustamine «ei ole vastuolus sõjalise valikuvariandiga» ega takista «tööd maapinnal».

«Me oleme otsustanud vabastada iga tolli meie maast,» lausus välisminister valitsusmeelsele telekanalile ja lisas, et sõda jätkub.

Süüria loodeosas on alates 31. augustist suuresti pidanud relvarahu, kuigi vabaühendus on teatanud hootistest õhurünnakutest.

Süüria valitsusväed on alates aprilli lõpust Venemaa toel pealetungil džihadistide viimasele kantsile Süürias, mis veel president Bashar al-Assadi režiimile vastupanu osutab. Pärast mitu kuud väldanud pommirünnakuid alustati augusti algul maismaapealetungi. Tagasi on vallutatud alasid Idlibis ja sellega külgnevates Hama, Aleppo ja Latakia provintsides.

Damaskuse režiim on kuulutanud piirkonnas kehtiva relvarahu ajutiseks.

Idlibi provints ja selle naaberalad on Süüria mässuliste viimane kants, mis on suuresti äärmusrühmituse Hayat Tahrir al-Sham kontrolli all.