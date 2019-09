Soomlasi kimbutab ülekaal ja kõhurasv

Ülekaalulisus on kõige suurem just tööealiste ehk 30-64-aastaste inimeste seas, selgus FinTerveys 2017. aasta uuringust, mille järgi on üle 30-aastastest meestest vähemalt 72 protsenti ning sama vanusegrupi naistest vähemalt 63 protsenti ülekaalulised. Rasvunuid oli meeste seas 26 protsenti ja naiste seas 28 protsenti.

Peaaegu igal teisel täiskasvanul oli kõhurasva – see on tervisele eriti kahjulik ning see muutub ohtlikuks, kui vööümbermõõt ületab naistel 90 ja meestel 100 sentimeetrit. Rasva kogunemisele vööpiirkonda aitavad kaasa suitsetamine, alkoholi tarvitamine ja vähene liikumine.

Ülekaal on Soomes probleem ka laste puhul: umbes neljandik 2-16-aastastest poistest oli mullu ülekaalus. Samavanuste tüdrukute seas oli ülekaaluliste osakaal umbes 18 protsenti. Poistest oli rasvunud 8 protsenti ning tüdrukutest 4 protsenti.

Terviseuuring kinnitas ka, et diabeedi osas on olukord paranenud. Rahvastiku keskmine veresuhkrutase ei ole kasvanud ning 2. tüübi diabeeti haigestunud uute inimeste arv on vähenenud. Samas aga kasvab 2. tüübi diabeeti haigestunute koguarv, mis on seletatav rahvastiku vananemise, varasema diagnoosimise ning diabeeti põdevate inimeste eluea kasvuga.

FinTerveys 2017 uurimist läbi viinud Jaana Lindströmi sõnul võib üldine rasvumine taas tuua diabeeti haigestunute kasvu. «Risk haigestuda 2. tüübi diabeeti on rasvunud inimestel võrreldes normaalkaalus inimestega kaheksakordne,» ütles Lindström pressiteates.