Johnson ei hakanud ÜRO kõnes kuulajaid Brexitiga tüütama

Kakskümmend minutit kestnud hilisõhtuse kõne kuulajad said naerda, kuid mõnel puhul tabas neid ka tõsine jahmatus, sest Johnson rääkis tõsisel teemal - kuidas tehnoloogia kodanikke kontrollib - kerges toonis.

Ta ei maininud Briti ülemkohtu teisipäeval langetatud otsust, mis ütleb, et parlamendi töö peatamine viieks nädalaks Brexiti eel oli ebaseaduslik.

Johnson maalis ÜRO saalis kuulajate silme ette pildi tulevikust, kus igas majapidamises on riistad, mis jälgivad nii inimeste hirmuunenägusid kui külmkappe ja kus nutilinnad on niisama «antiseptilised kui Zürichi apteek».

«Alexa täidaks justkui su käske, aga see Alexa jälgib sind keelt laksutades ja jalalt jalale tammudes,» kirjeldas Briti peaminister lähitulevikku, kus «ei ole end enam kuhugi peita».

«Uued tehnoloogiad kihutavad kaugelt silmapiirilt meie poole ja meie kissitame silmi, et näha, kas nad on head või pahad, sõbrad või vaenlased,» ütles Briti valitsusjuht.

«AI, mida see hakkab tähendama?» esitas ta retoorilise küsimuse tuleviku tehisintellekti kohta.

«Abivalmis roboteid, kes pesevad ja hoolitsevad vananeva elanikkonna eest või roosade silmadega roboteid, kes on saadetud tulevikust tagasi inimrassi tapma?» küsis Johnson.

Briti peaminister ei saanud läbi ka oma lemmikainese kreeka mütoloogiata ning tuletas kuulajaile meelde loo Zeusist, kes karistas jumalatelt tule varastanud ja inimestele toonud Prometheust sellega, et aheldas ta kalju külge ja lasi kotkal iga päev tema maksa nokkida.

Briti peaminister esitas ÜRO kõnega üleskutse maailma liidritele leppida kokku reeglites, mis kindlustaksid, et uued tehnoloogiad töötatakse välja eetiliselt. Ta väljendas kirglikult lootust, et tuleviku tehnoloogia on headuse jõud.