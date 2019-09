Esmaspäeval kogunesid Marokos tänavatele sajad inimesed, et avaldada meelt nende meelest karmide seaduste vastu, millega karistatakse inimesi abieluväliste seksuaalsuhete ja abordi tegemise eest, kirjutas uudisteagentuur AFP. Abort on lubatud vaid juhul, kui naise elu on ohus.