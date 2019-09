Zelenskõi ÜRO-s: prioriteedid on sõja lõpetamine, alade tagasisaamine

"Sõja lõpetamine, kõikide okupeeritud Ukraina territooriumide tagasi saamine ning rahu triumf on minu eesmärkideks. Kuid mitte meie kodanike elude, vabaduse või Ukraina õiguse hinnaga langetada omaenda valik," sõnas Zelenskõi New Yorgis.

"Ärge arvake, et sõda on miski, mis asub kaugel. Selle pidamise vahendid, tehnoloogia ja relvad on muutnud meie planeedi mitte väga suureks," ütles Zelenskõi.

"See tähendab, et iga liider vastutab mitte ainult omaenda riigi saatuse, vaid ka terve maailma saatuse eest. Minu hinnangul peaksime kõik mõistma, et tugev liider ei ole keegi, kes saadab tuhandeid sõdureid hukatusse silmagi pilgutamata. Tugev liider on keegi, kes hoolib iga inimese elust," lisas Ukraina president.