USA presidendi sõnul on süüdistused tema vastu naeruväärsed

"Kui vaadata seda informatsiooni, siis kogu see asi on nali. Selle eest tagandamine?" küsis Trump.

"Nüüd küsitakse juba esimese telefonikõne kohta. Avaldan ka selle, kui see on teile tähtis," lubas president ajakirjanikele.

"Ma arvan, et meil oli hea telefonikõne. See oli normaalne. Me rääkisime paljudest asjadest ja ma arvan, et te loete sealt, et keegi ei survestanud mind," ütles Zelenskõi ajakirjanikele.