Venemaa veebiväljaanne Republic paljastas eelmisel nädalal, et Vainole ja tema perekonnale kuulub Moskvas ja selle lähiümbruses kokku 16 miljardi rubla (227 miljoni euro) väärtuses kinnisvara. Väljaanne avaldas pika nimekirja Vainodele kuuluvatest objektidest, mille omanikeks on märgitud erinevad pereliikmed.

Näiteks toodi välja, et Putini kabinetiülema isa ja vanaisa nimele on kirjutatud 104,4 ruutmeetri suurune korter Bolšaja Jakimanka tänaval Moskvas. Objekti väärtus on 55,4 miljonit rubla (787 000 eurot). Runovski alleel asub ka 85 ruutmeetri suurune korter väärtusega 32 miljonit rubla (455 000 eurot), mille Vaino 2006. aastal Moskva linnavalitsuselt sai. Kolm aastat hiljem kirjutas ta korteri oma ämma, Galina Šulenkova nimele.