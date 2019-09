Soomes plaanitakse kasvatada ühistranspordi kasutajate arvu

Nende eesmärkide täitmiseks parandavad Soome linnad oma ühistransporti. Kuna valdav osa soomlasi elab linnade lähistel, on hästi toimiv ühistransport üks eeldusi Soome kliimaeesmärkide täitmiseks.

Kevadel avalikustatud kliimaküsitluse andmete põhjal on suur osa Soome autoomanikest vähendanud autoga sõitmist. Uurimuse kohaselt plaanib osa inimesi koguni isikliku auto omamisest loobuda.

Helsingi on autoliikluse vähendamise eesotsas ning aastaks 2030 on linnal soov, et valdav osa liikumistest tehakse kas kõndides, jalgrattaga sõites või ühistransporti kasutades.

Ka teised Soome linnad, nagu Tampere ja Turu, plaanivad vähendada autoliiklust. Tamperes hakatakse varsti ehitama trammiteid, Turus veel mõeldakse selle üle.

Ka Jyväskyläl on suured plaanid mõne aastaga autoliiklust vähendada. Linnal on Helsingiga sarnane eesmärk, et aastaks 2030 liiguks üle poole linnaelanikest kas jala, ratta või bussiga. Linna eesmärk 15 miljonist bussisõidust aastas tähendaks praegusest bussisõitude määrast lähtudes kahekordset kasvu.

Jyväskylä linna pressiesindaja Kari Strömi sõnul on linna eesmärgid, mida soovitatakse 2030. aastaks saavutada, selged.

«Lähemal elavad inimesed kõnnivad, vähe kaugemal elavad liiguvad ratastega ning üle kümne kilomeetri kauguselt liigutakse linna bussiga», ütles Ström. «Need, kes ei saa kasutada neid vahendeid, liiguvad autoga kuid kergemini, kuna ei ole niipalju ummikuid.»

Selleks, et liinibuss oleks reaalne asendus autoga liiklemisele, peab ühistransport kõvasti paremaks muutuma. Bussid peavad liikuma seal, kus inimesed elavad, õpivad ja käivad tööl. Jyväskylä plaanides uuendatakse bussiliine elanike huvisid arvesse võttes.

Küsimus on ka maakasutuses. Hästi toimiv ühistransport võib mõjutada ettevõtteid oma tegevuse planeerimisel.

«Uut tegutsemispaika otsiv suur firma tahtis teada, kuhu suunduvad linna parimad bussiühendused», sõnas Ström.

Jyväskylä plaanides poolitab linna pealiinina toimiv n-ö «superliin» ja selle kõrval lisatakse tähtsamatele liinidele väljumisi. Populaarsematel bussiliinidel on väljumised nii tihedad, et võib vaid peatusesse minna ning varsti tulebki juba buss.

Et bussiliiklus toimiks võimalikult hästi on vaja bussiradu ning ühistranspordile eraldi liiklustulesid. Kaugemalt tulevatele inimestele on vaja luua võimalused jätta auto linna piirile ning sõita linnas ühistranspordiga.

Ka bussid uuenevad ning nendes kasutatakse edaspidi biogaasi, elektrit ja biodiislit. Jyväskyläl on eesmärk saavutada juba aastaks 2024 linnatranspordi süsinikdioksiidi neutraalemissioon.

Oulu on Jyväskyläst eeskuju võttes seadnud eesmärgiks kahekordistada ühistransporti kasutavate inimeste arvu aastaks 2030. Kuopiol on plaanid tagasihoidlikumad ning seal loodetakse vaid 50-protsendilist kasvu.

Väiksemates linnades nagu Pori on ühistransporti kasutavate inimeste arv aga vähenemas, kuna paljud kolivad üha lähemale linna keskust.

Soome Ühistranspordiliidu (Suomen Paikallisliikenneliitto) hinnangul võib ennustada, et Soome linnades tehakse ühistranspordis aastal 2030 üle 100 miljoni sõidu rohkem kui 2018. aastal, mil neid tehti 490 miljonit.

Ühistranspordi rahastakse Soomes peamiselt omavalitsuste poolt ning piletimüügist saadava tuluga. Riigi tugi on kogupilti vaadates tagasihoidlik.

Kliima- ja keskkonnaosakonna juht Päivi Antikainen transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumist peab linnade ühistransporti olulise osana süsinikdioksiidi neutraalemissiooni saavutamisel.

«Kui mõtleme, et üle 80 protsendi soomlastest elab linnades või linnade lähistel, on väga tähtis, et lahendusi otsitakse ka linnade lähipiirkondades», ütles Antikainen. «Paljud kliimaprobleemid sünnivad linnades, mistõttu on vaja neid seal ka lahendada.»