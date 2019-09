Vilepuhuja: Valge Maja püüdis varjata Trumpi ja Zelenskõi vestlust

Väidetavalt olla Volker ja Sondland korduvalt Ukraina liidritele nõu andnud, kuidas Trumpi nõudmistest mööda hiilida.

Kurt Volker. FOTO: STRINGER / Sputnik / Scanpix

Samuti oli vilepuhuja teadlik, et 2. augustil reisis Giuliani Madridi, kus kohtus eraviisiliselt Zelenskõi nõuniku Andrii Jermaki, personaliülema Andri Bohdani ja Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) juhi kohusetäitja Ivan Bakanoviga. Kohtumist kirjeldati kui järgmist sammu, et arutada telefonikõnes jutuks tulnud juhtumeid.

Mõni päev hiljem rääkis Trump meediale, kuidas Zelenskõi saavutab Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kokkuleppe ning tuleb talle Valgesse Majja külla.

Mis toimus enne telefonivestlust

Märtsi alguses esinesid mitmed Ukraina kõrged riigiametnikud süüdistustega teiste Ukraina ja USA ametnike suhtes. Üks süüdistusi pildunud isikutest oli toonane Ukraina peaprokurör Lutsenko.

Väideti, et Ukraina korruptsioonivastase büroo juht Artjom Sõtnõk ja parlamendisaadik Serhii Leštšenko sekkusid USA presidendivalimistesse, tehes väidetavalt koostööd DNC ja USA saatkonnaga Ukrainas.

Marie Jovanovitš. FOTO: Stringer / Scanpix

Samuti öeldi, et toonane USA suursaadik Kiievis, Marie Jovanovitš, olevat takistanud Ukraina õigusorganeid korruptsioonijuhtumite uurimisel, andnud välja nn puutumatute isikute nimekirja ning takistanud Ukraina prokuröridel USAsse reisimist, et nad ei saaks üle anda «tõendeid» 2016. aasta valimiste kohta. Vilepuhuja märgib, et suursaadik oli varasemalt Lutsenkot kritiseerinud seoses ebapiisavate edusammudega korruptsioonivastases võitluses.

Väideti ka, et Biden survestas endist Ukraina presidenti Petro Porošenkot 2016. aastal vallandama peaprokurör Viktor Šokin, et sellega lämmatada juurdlust, mille käigus uuriti energiafirmat Burisma Holdings. Hunter Biden kuulus ettevõtte juhatusse.

Lutsenko süüdistused tehti avalikuks vahetult enne Ukraina presidendivalimiste esimest vooru. Selleks hetkeks oli peaprokuröri liitlane Porošenko arvamusküsitluste kohaselt Zelenskõist kõvasti maha jäänud ning kaotus paistis ilmselge, kirjutas vilepuhuja.

Dokumendi kohaselt kohtus Giuliani vähemalt kahel korral Lutsenkoga ning rääkis eelmise aasta lõpus Skype'i teel ka Šokiniga.

25. aprillil ütles president Fox Newsile, et Lutsenko väited peaksid jõudma justiitsministrini.

Asjaga seotud allikad kinnitasid vilepuhujale, et 29. aprillil kutsuti suursaadik Jovanovitš järsku «konsultatsioonideks» tagasi Washingtoni, kuid tegelikult oli juba siis teada, et ta kõrvaldatakse ametist.

6. mail väideti, et saadik lõpetab töö nagu plaanitud. Giuliani ütles aga 14. mail Ukraina ajalehele antud intervjuus, et Jovanovitš võeti ametist maha, sest ta töötas presidendile vastu. Mitmed valitsusallikad kinnitasid vilepuhujale, et saadik kutsuti Ukrainast tagasi just Lutsenko väidete tõttu.

Mai keskpaigast alates olla mitmed ametnikud vilepuhujale väitnud, et on mures, sest Giuliani on tihedalt seotud rahvuslikku julgeolekut puudutavate otsustega ning Ukrainat puudutava suhtlusega.

Gordon Sondland. FOTO: DANIEL MIHAILESCU / AFP / Scanpix

Samuti väitsid ametnikud vilepuhujale, et Volker ja Sondland olid Giulianiga kahjude piiramise eesmärgil rääkinud. Ka olla Volker ja Sondland kohtunud Ukraina valitsuse liikmetega, et aidata neil toime tulla erineva informatsiooniga. Ühesugust teavet edastati ametlike USA suhtluskanalite kaudu, kuid Giuliani poolt antud info oli hoopis erinev.

Ukraina valitsus olevat pandud olukorda, kus Trumpi ja Zelenskõi võimalik telefonikõne või kohtumine sõltuks sellest, kas Zelenskõi on valmis Lutsenko ja Giuliani tõstatatud teemadel USA presidendiga kaasa mängima või mitte.

Pärast Zelenskõi ametisse asumist kohtus Giuliani veel kahe kõrge Ukraina ametnikuga, kes on mõlemad Lutsenko liitlased. Mõlemad mehed esinesid sarnaste süüdistustega, millega oli varasemalt lagedale tulnud Lutsenko.

Vilepuhuja tõi välja ka Trumpi sõnad 13. juuni intervjuust ABCga, kus president väitis, et oleks valmis võõrriigi valitsuselt vastu võtma informatsiooni oma rivaalide kahjustamiseks.

21. juunil säutsus Giuliani Twitteris: «Uus Ukraina president vaikib endiselt Ukraina seotuse kohta 2016. aasta valimistega ja väidetava Bideni korruptsiooni osas. Aeg juhtida ja uurida, kui tahate teada, kuidas Hillary ja Clintonid Ukrainat kuritarvitasid.»