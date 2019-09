Austraalia peaminister sarjas ÜRO Peaassamblee kõnes kliimaaktiviste

Morrison, kes keeldus minemast kaks päeva varem aset leidnud ÜRO kliimatippkohtumisele, ütles, et Suur Vallrahu on «elujõuline ja vastupidav». Paar nädalat tagasi langetas tema enda valitsus vallrahu pikaajalise väljavaate «väga kehvaks».

«Austraalia annab kliimamuutuse vallas oma panuse ja me tõrjume vastupidiseid väiteid,» ütles Morrison, kes tõi 2017. aastal toonase rahandusministrina parlamenti söekamaka, et mõnitada opositsiooni pühendumust taastuvenergiale.

«Me oleme edukalt tasakaalustanud oma globaalsed kohustused mõistliku ja praktilise poliitikaga, et tagada oma keskkonna ja majanduse tulevik,» ütles peaminister.

Morrison jätkas, et kriitikud «vaatavad ehk teadlikult mööda meie saavutustest, sest faktid lihtsalt ei sobi narratiivi, mida nad meie panuse kohta luua tahavad.»

Ta märkis, et Austraalia on vastutav ainult 1,3 protsendi globaalsete emissioonide eest ning ta on heaks kiitnud 3,5 miljardi Austraalia dollari väärtuses kliimameetmeid.