Kreeka peaminister kutsus Euroopa Liitu rändevoo peatamiseks Türgit rohkem rahastama

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on ähvardanud, et hakkab laskma taas põgenikel riigist Läände lahkuda, kui rahvusvahelised partnerid ei anna talle rohkem raha 3,6 miljoni Süüria põgeniku toetuseks.

Mitsotákis ütles järgmisel päeval pärast Erdoğaniga kohtumist, et 2016. aasta pakett, millega EL lubas Türgile migrantide peatamise eest kuus miljardit eurot, on «tõsise surve» alla sattunud.

«Mulle on täiesti selge, et meil on vaja uut kokkulepet,» ütles New Yorgis ÜRO Peaassambleel viibiv Mitsotákis.