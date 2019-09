USA viib Saudi Araabiasse sõdurid, radarid ja õhutõrjesüsteemi

Washingtoni ja Ar-Riyadi arvates oli Saudi naftarajatisi 14. septembril tabanud rünnaku taga Iraan. Rünnaku järel asusid USA ja Saudi sõjaväe juhid otsima vastamise viise ning nüüdne Pentagoni teade on selle töö tulemus.

Ühendriikide president Donald Trump jättis eelmisel reedel toimunud kohtumisel Iraani ründamise võimaluse esialgu kõrvale, kuid kiitis heaks püüdlused tugevdada julgeolekut Saudi Araabias ja Lähis-Idas. Ta ütles ajakirjanikele, et praegu näitab vaoshoitus «kõvasti rohkem jõudu» kui vasturünnak.

Patriotide ja Sentinelide eesmärk on anda sõjaväele parem ülevaade Saudi Araabia põhjaosas toimuvast. Saudi kaitsesüsteemid on praegu koondunud kuningriigi lõunaossa, et kaitsta teda Jeemenis Iraani toel tegutsevate huthi mässuliste rünnakute eest. Huthid ründavad Saudi Araabiat peaaegu iga päev ning vahel ka Araabia Ühendemiraate.