Mereväebaas Süürias kinnistab Venemaa kanda Vahemerel

Vene sõjakampaania südames on Tartusi lähedal Latakias asuv õhuväebaas, samas kui Latakia kaubasadam ja Tartusi baas on olnud peamised varustuspunktid. Sinna saabub niivõrd palju kütuselaevu ja sõjatehnikat, et projekt sai hüüdnime Süüria Ekspress.

Tronev lisas, et lisaks Tartusis asuvatele laevadele on Vene mereväel Vahemere idaosas ka raketiristleja Marssal Ustinov, mille alaline baas on Arktikas Severomorskis, ning raketifregatt Admiral Makarov, mille alaline baas on Läänemere ääres.