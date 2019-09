ISISe pruut: minu vaimne tervis ei ole korras

Süüria vangilaagris viibivalt 19-aastaselt naiselt võeti ära Briti kodakondsus. Teismelisena lahkus ta koos kahe sõbrannaga neli aastat tagasi Suurbritanniast, et liituda terrorirühmitusega ISIS. Süürias sai ta kolm last hollandlasest terroristi Yago Riedijkiga, kuid tänaseks on kõik tema lapsed surnud.

Intervjuus rääkis ta, et ootas esimesed kaheksa kuud Süürias, et tema abikaasa vanglast vabastataks. «Pärast seda sünnitasin järjest lapsi,» sõnas ta.

«Minu vaimne tervis ei ole kõige parem,» kurtis ta intervjuus. «Mu füüsiline tervis on korras. Olen veel noor ega jää haigeks. See pole mu probleem. Vaimselt olen ma aga halvas olukorras. Vajan teraapiat, et leinaga toime tulla. See on nii raske, olen kaotanud kõik oma lapsed.»

Shamima Begum Gatwicki lennujaamas enne riigist lahkumist. FOTO: Metropolitan Police / PA Wire/PA Images/Scanpix

Begumi sõnul ei tea kaasvangid tema kannatustest. «Nad pole nagu minu sõbrad koolis, kellega ma sain alati rääkida. Nad ei mõista, mida olen pidanud läbi elama. Vaimse tervise probleemidega abi ei anta. Olen kuulnud, et teistes laagrites pakutakse psühhiaatrilist abi, aga siin mitte,» väitis ta.

Kokku läks Ühendkuningriigist ISISe ridadesse võitlema 900 britti. Begum sai tuntuks valitsuse kampaania käigus, kui rühmitusega liitunud kodanikelt võeti ära Briti kodakondsus. Sellest, et teda Ühendkuningriiki tagasi ei lubata, sai Begum teada ühelt ajakirjanikult.

Naise perekonda esindava advokaadi sõnul tuleks talle kodakondsus tagasi anda. Seaduste kohaselt on kodakondsuse äravõtmine lubatud vaid juhul, kui inimesel on ka teine kodakondsus. Briti valitsus väitis, et perekondliku tausta tõttu võib Begum olla ka Bangladeshi kodanik, kuid advokaadi sõnul pole ta seal riigis isegi kunagi käinud.

Bangladeshi välisminister on hoiatanud, et nende riigis võib Begumi ees oodata surmanuhtlus seotuse eest terrorirühmitusega.

Naise võimalik kodumaale naasmine tekitas ühiskonnas laialdase debati, millele andis hoogu juurde Begumi väide, et ta ei kahetse rühmitusega liitumist. Ta lisas: «Kui nägin esmakordselt maharaiutud pead, ei häirinud see mind üldse.»

Hiljem on Begum öelnud, et ütles neid asju vaid enda kaitsmiseks teiste vangide eest. Ta viidi hiljuti al-Holi põgenikelaagrist üle laagrisse, kus kinnipeetavatele püütakse pakkuda ka taastusravi. Ülerahvastatud al-Holi põgenikelaager on koduks umbes 70 000-le ISISe võitleja pereliikmele.

Al-Holi laager. FOTO: DELIL SOULEIMAN / AFP / Scanpix

Begum väidab nüüd, et vihkab terrorirühmitust. Ühendkuningriiki naasmise nimel ütles ta: «Minu ainus kuritegu on Süüriasse tulemine. Tahaksin olla kodus. Briti vanglates on palju rohkem turvalisust, pakutakse haridust ja kohtumisi perekonnaga. Siin on nii palju selgusetust selle osas, mis juhtuma hakkab. See on endiselt sõjatsoon.»

Begumi sõnul sooviks ta kodumaale tagasi minna ning seal kohtu ette astuda. «Siin laagris viibimine on omamoodi karistus.»

Laagriametnike sõnul usutakse seal tõesti, et Begum on oma vaateid muutnud. Varem ISISega võidelnud ja nüüd kinnipeetavaid valvav kurdi võitleja Cudi Serbilin ütles lehele: «Tema vaimsed probleemid on läbielamiste tõttu loomulikud. Tema lapsed tapeti. 15-aastase koolitüdruku värbamine oli inimõiguste rikkumine. Toetame teda nii palju, kui saame.»