Soome motojõuk lubab preemiat vanglatöötajate ründamise eest

Suve jooksul on vägivaldse rünnaku alla sattunud kuus Riihimäe vanglas töötavat valvurit, ja seda nii tööl kui ka töövälisel ajal. Lännen Media allikate põhjal kuulus ründajatest viis United Brotherhoodi hulka ning kahtluste järgi on organisatsiooni ka kuuenda peksmise tellija.

Rise vastne esimees Arto Kujala ütles Lännen Mediale, et Rise on töötajate kaitseks tarvitusele võtnud ennetavaid meetmeid, kuid millega täpselt tegemist, seda Kujala ei avaldanud.

Teada on see, et Rise plaanib tulevikus fikseerida kõik ohuolukorrad ning teavitada nendest politseid.