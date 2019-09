Eksperdid hoiatavad Euroopa põliste puuliikide väljasuremise eest

Tervelt 58 protsenti Euroopas endeemsetest ehk ainult seal esinevatest puuliikidest on väljasuremisohus ja 15 protsendi ehk 66 liigi puhul on oht käegakatsutav.

Raport ilmub ajal, mil teated maakera keskkonna hävingust on saanud igapäevaseks. Amazonases ja Kagu-Aasias põlevad metsad ning ÜRO hoiatab kliimamuutuse eest, mis on viinud hävimisohtu üle miljoni taime- ja loomaliigi.

IUCN iseloomustab Euroopa puuliikide olukorda ärevusttekitavana ning seletab seda kahjurite ja haiguste leviku ning invasiivsete võõrliikidega, mille on sisse toonud inimene.

Üks ohustatud puudest on hobukastan, millele kipub saatuslikuks saama Balkanilt pärit, kuid kiiresti üle kogu Euroopa levinud hobukastani-keerukoi. Omalt poolt aitavad kaasa ka üha ulatuslikum metsaraie, tulekahjud ja turism.

IUCN-i andmetel on ligi pool kõigist Euroopa põõsaliikidest hävimisohus, sama käib viiendiku maal elavate limuste kohta nagu tigu ning sammalde kohta. Looduskaitsjad hoiatavad, et seesugused taimed jäävad sageli märkamatuks, kuid see ei vähenda nende tähtsust.