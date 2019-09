Venemaal keelatakse rõdul suitsetamine

Algselt valitses segadus selle osas, kas uued reeglid keelavad suitsetamise. Üks tubakatööstusega seotud isik väitis, et keeld on mõeldud alkohoolikutele, kes rõdudel liha grillivad. Hiljem teatas ministeerium siiski, et keeld hõlmab ka suitsetamist.

Kuna Venemaa linnades on palju kõrgeid kortermaju, siis hakkab keeld mõjutama paljusid inimesi, kes ei taha suitsetamise nimel liftiga alla sõita, et maja ees suitsu teha.

Internetis on mitmed inimesed uute reeglite vastu sõna võtnud. On küsitud, mis on rõdu mõte, kui seal suitsetada ei tohi. «Inimestel oma rõdudel suitsetamise keelamine on absurdne. Valitsus on lihtsalt piiranud inimestel oma enda kodu kasutamise,» ütles üks venelane Twitteris.