Ministrite hinnangul võivad rahutused olla võrreldavad Prantsusmaa kollavestide meeleavalduste või 1992. aastal Los Angeleses 63 inimelu nõudnud mässuga. Üks anonüümseks jääda soovinud Johnsoni valitsuse liige ütles The Timesile, et riik riskiks teise referendumi korraldamise ja selle järel Brexiti tühistamise korral vägivaldse mässu põhjustamisega.

«Selles riigis pole olnud kunagi midagi kollavestide mässu ega Los Angelese meeleavalduste sarnast. Inimesed ei pea seda võimalikuks, sest seda pole kunagi juhtunud. Nüüd on kollavestide näol olemas eeskuju. Neil on krüpteeritud telefonid koordineerimiseks, vaja läheb vaid mõnda üksikut vastikut populistist eestvedajat, et rahvast inspireerida.»