Austria paremäärmuslasi tabas valimiste eel uus skandaal

Nüüd on aga Strache sattunud uue skandaali keskmesse. Sel korral süüdistatakse teda partei raha isiklikul otstarbel kasutamises. Skandaaliga on seotud ka erakonna praegune esimees Norbert Hofer. Liider kuulutas eilse teledebati käigus, et nõuab täielikku läbipaistvust ja võib vajaduse korral võtta vastu karme otsuseid.

Prokurörid teatasid eile, et uurimise all on 14 aastat parteid juhtinud Strache kulutused. Üle kuulati tema endine ihukaitsja ja büroo juht, sest on kahtlus, et esitati võltsitud tšekke, mille abil varastati erakonnalt rohkem kui 5000 eurot. Strache ise on kõiki süüdistusi eitanud ja väitnud, et tegu on poliitiliselt motiveeritud rünnakutega.