Soome sündimus väheneb prognoositust kiiremini

Esialgsete andmete põhjal on tänavu Soomes augusti lõpu seisuga sündinud umbes 30 400 last. Nii madala sündimuseni prognoositi Soomet jõudvat alles aastal 2045.

Sündimus on Soomes sel kümnendil langenud kiiresti. Aastal 2018 oli sündimuskordaja 1,41, 2017. aastal 1,49, kümnendi alguses aga oli see 1,87.

Praeguseni on rahvastiku arengu trend see, et inimesed kolivad suuremate keskuste lähistele. Mais avaldatud prognoosi järgi on Helsingi, Tampere ja Turu lähialadel paarikümne aasta jooksul oodata märkimisväärset rahvastikukasvu.