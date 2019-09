Galerii: sajad tuhanded noored tulid järjekordse kliimastreigi raames tänavatele

Teadlased hoiatavad, et maailma liidritel on otsa lõppemas aeg, et pidurda globaalset soojenemist, mida süüdistatakse juba praegu sagenevates looduskatastroofides.

«Mul on külmavärinad. See on nii emotsionaalne. Greta kutsus meid ja siin me oleme,» ütles 17-aastane meeleavaldaja Simone Roomas AFP-le. «Me tahame elada sellel planeedil sellisena, nagu see on,» lisas ta.